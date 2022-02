Está prevista para terça-feira (8), a partir das 19h, a divulgação do gabarito preliminar do concurso do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). No total, 33.217 candidatos disputam 171 vagas.

As provas objetiva e discursiva ocorrem neste domingo (6), com duração de quatro horas e meia. Haverá aplicação em seis capitais: Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho, Rio Branco e São Luís.

Para consultar o gabarito preliminar, os participantes deverão acessar o site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), responsável pela organização do certame.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a banca por dois canais de comunicação: telefone (61) 3448-0100 e e-mail [email protected]

