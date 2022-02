Via projeto da Lei Aldir Blanc, Los Porongas faz show online

Caroline Lamar/Agência de Notícias do Acre –

Por meio de um projeto apoiado pelo governo do Estado do Acre, executado pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), a banda Los Porongas tem presença marcada no Palco Virtual do Itaú Cultural. O show online será realizado neste sábado, 5, às 20h (horário de Brasília), de forma gratuita e com interpretação em Libras. Os ingressos estão disponíveis para reserva no site da organização, e o concerto será via plataforma Sympla/Zoom. Foi disponibilizado um total de 270 ingressos.

Essa gravação faz parte de um portal da banda, uma espécie de memorial virtual, e foi inscrito no edital nº 002/2020 – Arte e Patrimônio, administrado pela FEM. A LAB foi instituída em 2020, onde o governo do Estado do Acre destinou um recurso de mais de R$ 16,4 milhões para garantir a valorização da cultura, distribuídos em editais e parcelas de auxílio emergencial. Em 2021, o valor remanescente foi de R$ 4,9 milhões, revertidos totalmente aos trabalhadores da cultura do estado.

Não será a primeira participação da banda no evento; em 2008, o grupo se apresentou no palco do Itaú Cultural, onde gravou seu primeiro DVD pelo selo Toca Brasil.

Los Porongas é uma banda de rock brasileira, formada em Rio Branco em 2003. Sua discografia está disponível nas principais plataformas de streaming e inclui seus três álbuns: Los Porongas (2007), O Segundo Depois do Silêncio (2011) e Infinito Agora (2015).

A renovada revista Rolling Stone descreveu a banda como “uma das grandes revelações do novo rock independente brasileiro” em 2009. A formação atual do grupo é composta por Diogo Soares (vocal), João Vasconcelos (guitarra), Saulo Olímpio (contrabaixo) e Jorge Anzol (bateria).