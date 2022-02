No Brasil, 2021 terminou com saldo positivo de mais de 2,7 milhões de vagas de emprego com carteira assinada, o oposto de 2020 quando foram reduzidos 157 mil postos de trabalho. O Norte do país foi destaque entre as demais regiões sendo responsável pela geração de 154 mil vagas, tendo uma variação de 8,62%, a maior do país, segundo informações do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho (MTb), nesta Segunda-Feira, 31.

Apesar de todos os percalços ocasionados pela pandemia em diversos setores do país, o Acre também foi o destaque em toda a região norte, com uma variação relativa positiva de 9.81%, a maior entre todas as unidades federativas. Em todo o Estado, foram 41.668 admissões contra 33.571 desligamentos, apresentando um saldo de 8.117 novos postos de trabalho.

De acordo com Egídio Garó, consultor da presidência da Fecomércio/AC, os números relativos aos municípios acreanos que mais contrataram foram Sena Madureira (35,18%), Bujari (13,71%) e Plácido de Castro (25,66%), além do município de Rodrigues Alves com uma variação relativa de 781,63%, dados que surpreenderam as expectativas. “Em 2021, Rodrigues Alves apresentou a contratação de 576 novos empregados com carteira assinada, contra 193 desligamentos, mantendo um saldo positivo de 383 novos postos”, ressaltou Garó.

Em números absolutos, os municípios que mais criaram postos de trabalho foram: Rio Branco, com 4.080 postos; Sena Madureira, com 833 novas vagas; Cruzeiro do Sul, com 619 postos criados; Plácido de Castro, com 496 novas vagas; e Rodrigues Alves, com 383 vagas.

Contudo, segundo dados da pesquisa, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus, foram os municípios com os menores indicativos em relação à geração de novas vagas de emprego.

“Mesmo com a geração de empregos com resultados positivos ao longo de 2021, o desemprego ainda é o que mais afeta a vida dos brasileiros, explicado pelo desalento que tanto se observa nos trabalhadores, que buscam um trabalho informal e desistiram de procurar trabalho com carteira assinada.” Finalizou o consultor da presidência Egídio Garó.