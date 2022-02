O diretor-executivo da Casa Civil do Governo do Acre, Jefson Dourado, fez a leitura da Mensagem Governamental na abertura dos trabalhos do Poder Legislativo em 2022. Dourado fez a leitura porque o governador Gladson Cameli encontra-se em agenda fora do Estado.

Gladson agradeceu o apoio dos deputados. “Graças aos esforços foram aprovadas matérias que beneficiaram nosso povo”, disse o governador, lembrando que não se prende às falhas dos governos passados, sem revanchismos e perseguições inúteis.

Houve investimento em planejamento, segundo a mensagem, que reafirma a proposta de conceder aumento salarial para todos os servidores tão logos os estudos estejam concluídos.

Duas situações difíceis foram enfrentadas, uma delas resulta no pagamento de R$8 bilhões em dívidas e atrasados -mesmo valor do orçamento geral do Estado. “Deixamos de investir um ano do nosso orçamento só em pagamento de dívidas”, disse Cameli.

Foram contratados mais policiais, 647 novos professores efetivos e 9,6 mil temporários. Centenas de outros segmentos também são contemplados com novos servidores.

Há décadas não se formam oficiais no Acre, algo que Gladson anunciou que pretende fazer este ano.

Ele destacou que são dois anos inteiros de pandemia no Acre, um desafio que está sendo superado com novos hospitais, equipamentos, readequação, vacina para adultos e crianças nos 22 municípios. “Aqui no Acre só não se vacinou quem não quis”, disse.

A mensagem destaca as grandes obras em andamento, como o Anel Viário de Brasiléia, e em fevereiro serão assinadas ordens de serviço de pontes em Sena Madureira e Xapuri.

Ruas pavimentadas serão entregues em Rio Branco nos próximos dias, segundo a mensagem. “Faremos do Acre um canteiro de obras em 2022”.

Já foram recuperados quase 4.000 km de remais no Estado. Máquinas e carros novos foram entregues, bem como houve grande avanço no fornecimento de água potável.