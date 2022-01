Um único apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.449 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (29), e vai levar para casa o prêmio de aproximadamente R$ 36,7 milhões. A aposta foi feita em Blumenau (SC).

O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Veja as dezenas: 14 – 20 – 21 – 31 – 49 – 52.

Além desse prêmio, a Caixa pagará R$ 50,6 mil a 65 apostadores que tiveram cinco acertos. Outros 3.771 cravaram quatro acertos e levarão R$ 1,2 mil.