O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira (27), por meio de suas redes sociais, o reajuste de 33,24% para os professores da educação básica.

Bolsonaro publicou em sua conta oficial do Twitter uma imagem ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Na legenda, ele escreveu: “É com satisfação que anunciamos para os professores, da educação básica, um reajuste de 33,24% no piso salarial”.

“Esse é o maior aumento já concedido, pelo Governo Federal, desde o surgimento da Lei do Piso”, declarou.

Bolsonaro disse ainda que “mais de 1,7 milhão de professores, dos Estados e Municípios, que lecionam para mais de 38 milhões de alunos nas escolas públicas serão beneficiados”.