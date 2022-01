A Embrapa Acre estabeleceu trabalho remoto por conta do quadro atual da pandemia da Covid-19 no Acre. Com isso, os atendimentos presenciais estão suspensos até o dia 20 de fevereiro.

Para atendimento telefônico ou por Whatsapp, entrar em contato com o número: (68) 99923-2904, com o analista de transferência de tecnologia Daniel Papa.

Horário de atendimento: Das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30, segunda a sexta-feira.