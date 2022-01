A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, entregou nesta terça-feira, 18, a nova estrutura da unidade ministerial do município de Cruzeiro do Sul, após reforma estrutural. A solenidade de entrega foi realizada em formato virtual, em seguimento às normas de prevenção ao contágio pelo coronavírus.

O evento teve a presença do corregedor-geral do MPAC, Celso Jerônimo de Souza, do secretário-geral, promotor de Justiça Rodrigo Curti, do promotor de Justiça gestor da comarca de Cruzeiro do Sul, Leonardo Santos, e demais Promotores de Justiça do município, Iverson Bueno, Juliana Hoff, Fernando Henrique Terra, Ocimar Sales Júnior, e Ildon Maximiano. A diretora de Administração, Meire Ribeiro, também esteve presente.

Dentre as melhorias feitas no prédio, consta um reforço de segurança com instalação de grade e concertina; substituição de piso cerâmico para porcelanato; reforma geral da copa; troca de luminárias para led; novo sistema de som; reparos e impermeabilização da cobertura; substituição de interruptores e tomadas para o novo padrão; instalação de lavatórios em granito nos gabinetes, bem como a pintura geral do imóvel.

“Gostaria de ressaltar as significativas melhorias que tivemos além da reforma, como na área de tecnologia da informação, onde foram disponibilizados aos membros, equipamentos de informática e a reforma de toda a rede lógica da Promotoria de Cruzeiro do Sul. Isso possibilita um trabalho mais célere, aumentando nossa eficiência e nos permite prestar um melhor serviço à população. Parabenizo e agradeço a procuradora-geral, o secretário-geral e toda a equipe envolvida”, agradeceu o gestor da unidade, promotor Leonardo Santos.

O recurso financeiro para a reforma da unidade de Cruzeiro do Sul é oriundo do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) celebrado com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 14ª região, somado a recursos próprios. Na ocasião, foi exibido um vídeo institucional com a apresentação dos espaços após a reforma.

A procuradora-geral lembrou, ainda, que além dessa reforma, sua gestão entregou três unidades que foram construídas nas cidades de Manoel Urbano, Plácido de Castro e Senador Guiomard.

“Também entregaremos amanhã [sexta, 19], a unidade de Porto Acre que é fruto de uma negociação com a prefeitura municipal, tudo isso para oferecer melhores condições de trabalho e ao serviço que prestamos à população. A unidade de Cruzeiro do Sul já passou por outras reformas, mas precisava dessa intervenção e por uma decisão de gestão resolvermos reformá-la por completo e assim realizamos as benfeitorias aqui apresentadas. Agora temos uma promotoria muito mais moderna e estruturada para nossos membros, servidores e a população cruzeirense”, destacou a PGJ.