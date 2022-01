Ufac anuncia 20 vagas para curso de Agronomia em Acrelândia

A reitora da Ufac, Guida Aquino, anunciou a oferta de 20 vagas para o curso de Engenharia Agronômica em Acrelândia, em solenidade ocorrida na sexta-feira, 14, no auditório da Secretaria de Educação do município. O programa é financiado por emendas parlamentares do senador Sérgio Petecão (PSD), no valor de R$ 1,6 milhão.

As reuniões para a oferta de Engenharia Agronômica em Acrelândia começaram em janeiro de 2021, sendo também estendidas ao município de Plácido de Castro. A escolha do curso levou em consideração a demanda da região, que tem sua economia baseada na produção agrícola. “Essa será a primeira vez que teremos graduação em Agronomia no interior do Estado; isso mostra a importância da educação para o Acre”, disse Guida Aquino.

Petecão destacou que apenas a Ufac oferece esse tipo de graduação no Estado. “Se fosse um curso particular a mensalidade seria em torno R$ 1.800 a R$ 2.000. Pessoas que não têm condições de pagar não poderiam fazer um curso desse.”

A Ufac também oferecerá 30 vagas para a graduação de Engenharia Agronômica em Plácido de Castro. O processo seletivo, que deve ocorrer no início do segundo semestre de 2022, é exclusivo para moradores das duas regiões.

Também participaram da solenidade a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, e o prefeito de Acrelândia, Olavo Francelino de Rezende (MDB).