Até 31/1: Ifac oferta mais de 1200 vagas de cursos técnicos

O Instituto Federal do Acre (Ifac) segue com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2022/1 de Cursos Técnicos Integrados e Subsequentes. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 31 de janeiro, pelo site https://web.ifac.edu.br/processoseletivo.

Ao todo estão sendo ofertadas 1240 vagas para os campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Baixada do Sol, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Os cursos integrados são destinados para estudantes que concluíram o Ensino Fundamental e irão iniciar o Ensino Médio em 2022. Já os cursos subsequentes são voltados para pessoas que já concluíram o Ensino Médio, mas desejam ampliar a qualificação profissional e acadêmica.

Acesse aqui o edital de cursos técnicos integrados

Clique aqui e leia mais o edital de cursos técnicos subsequentes

As aulas, conforme edital, serão ofertadas em formato presencial. Porém, devido à pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19) haverá a possibilidade de serem ministradas atividades não presenciais mediadas ou não por tecnologia.

Inscrições

As inscrições para os cursos técnicos do Ifac serão realizadas exclusivamente pela internet. Para isso, o candidato deverá acessar o site https://web.ifac.edu.br/processoseletivo e clicar no link “Inscreva-se aqui”. Feito isso, irá selecionar o campus e curso desejado, como também preencher os dados da ficha de inscrição. Ao final, deverá clicar em finalizar e enviar o formulário.

Candidatos que não tiverem acesso à internet poderão utilizar os equipamentos dos campi do Ifac, conforme data e horários disponíveis em edital.

Dúvidas e demais informações devem ser enviadas para o e-mail [email protected] ou pelo telefone (68) 2106-6854. Os atendimentos serão realizados de segunda-feira a sexta-feira (dias úteis), até as 17h.

Vagas

Veja abaixo o quadro de vagas, conforme as unidades do Ifac:

Campus Baixada do Sol

Agroecologia (subsequente): 40 vagas

Agropecuária (subsequente): 40 vagas

Recursos Pesqueiros (subsequente): 40 vagas

Zootecnia (subsequente): 40 vagas

Campus Cruzeiro do Sul

Agropecuária (integrado): 75 vagas

Meio Ambiente (integrado): 75 vagas

Recursos Pesqueiros (subsequente): 40 vagas

Zootecnia (subsequente): 40 vagas

Campus Rio Branco

Edificações (integrado): 70 vagas

Informática para Internet (integrado): 70 vagas

Redes de Computadores (integrado): 70 vagas

Administração (subsequente): 40 vagas

Segurança do Trabalho (subsequente): 40 vagas

Tradução e Interpretação em Libras (subsequente)*: 40 vagas

Campus Sena Madureira

Agropecuária (integrado): 40 vagas

Informática (integrado): 40 vagas

Administração (subsequente): 40 vagas

Informática (subsequente): 40 vagas

Campus Tarauacá

Administração (integrado): 40 vagas

Agricultura (integrado): 40 vagas

Florestas (integrado): 40 vagas

Administração (subsequente): 40 vagas

Campus Xapuri

Alimentos (integrado): 40 vagas

Alimentos EJA (integrado): 40 vagas

Biotecnologia (integrado): 80 vagas

*última oferta do curso