Polícia Civil apreende 25 quilos de maconha em ônibus no Acre

Da PC-

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico -DENARC, apreendeu na noite desta sexta-feira, 14, 25 quilos de maconha em posse de W. L. M. de 23 anos. A apreensão se deu na rodoviária de Rio Branco em um ônibus oriundo de Porto Velho – RO.

A apreensão do entorpecente se deu após a Polícia Civil ter coletado informações de que um passageiro estava transportando o entorpecente com destino a Feijó.

Em posse das informações, Agentes do setor de investigação e do núcleo de operações com cães, da DENARC, com uso da cadela Gana, lograram êxito em encontrar o entorpecente acondicionado em uma mala.

Diante dos fatos a equipe de investigadores da especializada identificou o proprietário da droga que recebeu voz de prisão e conduzido à sede da DENARC/DEIC para procedimentos de auto de prisão em flagrante e continuidade das investigações, a fim de identificar demais envolvidos.