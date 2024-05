Sentimentos de raiva podem prejudicar função dos vasos sanguíneos, diz estudo

Você já sentiu como se sua raiva percorresse suas veias? Bem, isso não está muito longe da verdade, de acordo com uma nova pesquisa.

Sentimentos de raiva afetam adversamente a saúde dos vasos sanguíneos, de acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira (1º) no Journal of the American Heart Association.

“Este estudo visava descobrir ‘por que isso acontece?’” disse ele.

No ensaio randomizado, os pesquisadores dividiram 280 participantes e deram a eles uma tarefa que os fazia lembrar de sentimentos de raiva, tristeza, ansiedade ou neutralidade por oito minutos.

Antes e várias vezes após a tarefa, os pesquisadores mediram a saúde vascular dos indivíduos.

“Houve alguns estudos no passado que vincularam os sentimentos de raiva, os sentimentos de ansiedade e os sentimentos de tristeza ao risco de doenças cardíacas no futuro”, disse o autor principal do estudo, Dr. Daichi Shimbo, professor de medicina na divisão de cardiologia da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York.

As tarefas de tristeza e ansiedade não mostraram uma mudança significativa nesses marcadores em comparação com a tarefa neutra, mas a raiva sim, disse Shimbo.

“Parece que os efeitos adversos da raiva na saúde e na doença podem ser devido aos seus efeitos adversos na saúde vascular, a própria saúde dos vasos sanguíneos”, disse ele.

Embora a nova pesquisa não seja o primeiro estudo a estabelecer uma conexão entre emoções e impactos cardiovasculares, ela lança luz sobre como essa conexão opera, disse o Dr. Joe Ebinger, professor associado de cardiologia e diretor de análises clínicas do Instituto Cardíaco Smidt do Cedars-Sinai em Los Angeles. Ele não estava envolvido na pesquisa.

“Este é um dos primeiros estudos randomizados e controlados por placebo bem feitos que realmente nos mostrou que há mudanças em nossa vasculatura que ocorrem agudamente em resposta às emoções que estamos sentindo”, disse Ebinger.

Como 40 minutos podem se transformar em um problema mais duradouro

Os pesquisadores deste estudo observaram três principais maneiras pelas quais a raiva afetou a saúde dos vasos sanguíneos, disse Shimbo.

Primeiro, tornou mais difícil para os vasos sanguíneos dilatarem em resposta à isquemia, ou uma restrição, disse ele. A raiva também afetou marcadores celulares de lesão e sua capacidade de se repararem, disse Shimbo.

Após a tarefa de oito minutos destinada a induzir raiva, os impactos nos vasos sanguíneos foram observados por até 40 minutos, disse ele.

Isso pode não parecer tão ruim por si só, mas Shimbo disse que devemos nos preocupar com um efeito cumulativo.

“Especulamos que se você é uma pessoa que fica com raiva repetidamente, está prejudicando cronicamente seus vasos sanguíneos”, disse ele. “Não estudamos isso, mas especulamos que esse tipo de insultos crônicos da raiva pode levar a efeitos adversos crônicos nos vasos sanguíneos.”

Não engula a raiva

Outra pergunta que o estudo não investigou, mas que deve ser feita a seguir, é: O que você faz a respeito?

A raiva é uma emoção humana, e você não pode e não deve evitá-la completamente, disse Ebinger.

A melhor abordagem é aprender a processar os sentimentos de raiva sem deixá-los fermentar, disse o Dr. Brett Ford, professor associado de psicologia na Universidade de Toronto Scarborough, em um artigo anterior da CNN.

Pergunte a si mesmo: “O que pode estar interferindo em sua energia ou pensamentos? Do que você está se protegendo? Do que você precisa e não está sendo atendido?” disse Deborah Ashway, uma conselheira clínica de saúde mental licenciada baseada em New Bern, Carolina do Norte. Nem Ford nem Ashway estavam envolvidos no estudo.

“E então, uma vez que você está ciente disso, você está no controle disso. Isso não vai mais controlar você agora”, disse ela, acrescentando que esse é o lugar de onde você pode decidir como seguir em frente.

Este último estudo sobre como a raiva afeta o corpo pode ajudar a encorajar as pessoas que experimentam muita raiva a buscar terapias comportamentais, disse Shimbo.

Talvez existam maneiras, como exercícios ou medicamentos, de tratar os efeitos adversos da raiva nos vasos sanguíneos, ele especulou.

“Entender que o mecanismo está lá é o primeiro passo para ajudar a tratá-lo”, disse Ebinger. “Isso não se trata de negar a raiva. Todos nós vamos experimentar raiva, mas (trata-se de) encontrar maneiras para nós sermos capazes de controlá-la e minimizá-la.”

Fonte: CNN