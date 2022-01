Dando continuidade às ações que vêm sendo realizadas pelo governo do Estado no que compreende a educação profissionalizante, foi realizado nessa quinta-feira, 13, mais uma solenidade de entrega de certificados em cursos de qualificação profissional, totalizando 304 formandos agraciados.

A cerimônia foi realizada na Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, unidade descentralizada do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, órgão gestor da política de educação técnica e profissional no estado.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur) promoveu as capacitações em conjunto com o Serviço de Aprendizagem Industrial do Acre (Senai/AC), entidade paraestatal que foi contratada para executar as aulas. Contribuíram com o projeto o Ieptec, a escola de gastronomia, o governo federal e a Caixa Econômica Federal.

Foram diversos cursos ofertados pelo governo: confeitaria fina, confeitaria básica, bombons e trufas, pizzaiollo, salgadeiro, pães e massas, bolos e tortas, além das formações em mecânico de ar-condicionado e mecânico de motos, sendo todos ministrados nas dependências da escola, que é referência no estado e no Brasil no que se refere às atividades culinárias e hoteleiras, tendo em vista que dispõe de excelente estrutura física e equipamentos de ponta utilizados para produzir conhecimentos teóricos e práticos, especialmente voltados à gastronomia regional.

O público-alvo foram os moradores do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, comunidade que têm recebido atenção especial do governador Gladson Cameli que, desde o início de sua gestão, tem dado prioridade à oferta de educação profissionalizante às famílias de baixa renda que residem no local.

Respeitando todas as medidas restritivas para conter a proliferação do coronavírus, dos 304 certificados foram entregues 60 no evento, obedecendo o limite de pessoas permitido no local, a fim de evitar aglomeração.

As qualificações também têm alcançado moradores do Loteamento Andirá. No total, mais de 1.000 certificados foram entregues a cidadãos das duas localidades: Cidade do Povo e Andirá.