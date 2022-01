A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre recupera motocicleta roubada/furtada durante fiscalizações de segurança viária em Rio branco, na tarde de ontem (11).

A equipe de reforço de policiamento da Operação Rodovida realizava comando de fiscalização de trânsito no km 139, da BR-364, em frente à Universidade Federal do Acre (UFAC), quando abordou uma motocicleta que se dirigia em sentido crescente da via, direção ao aeroporto. Enquanto realizavam as consultas de regularidade documental e licenciamento, os policiais constataram que o veículo havia sido registrado como roubado/furtado no município do Bujari, em Julho de 2021. O condutor ainda alegou que havia comprado o veículo e que não sabia da procedência ilegal do mesmo, mas não apresentou nenhuma prova que corroborasse suas alegações.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam o veículo e o condutor para a delegacia para os procedimentos pelo crime de receptação. O veículo deverá ser devolvido ao seu real proprietário tão logo os procedimentos legais terminem.