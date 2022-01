A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Marinha Escola Naval CPAEN 2022) para o preenchimento de 20 vagas. De acordo com o documento publicado, as chances ofertadas são para formação de novos aspirantes para o ano de 2023. As oportunidades são para candidatos com o nível médio.

O edital de concurso Marinha Escola Naval 2022/2023 conta com 20 vagas para ambos os sexos.

Veja o edital: https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/CPAEN%202022%20FINAL%20ASSINADO.pdf?id_file=6433