Propostas de 13 empresas, associações e cooperativas foram selecionadas via edital para desenvolver soluções tecnológicas com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do Programa de Inovação Aberta em Mandioca (MandInova).

O programa é uma oportunidade inédita para o desenvolvimento de projetos de inovação aberta com empresas vinculadas à cadeia produtiva da mandioca utilizando mecanismos previstos no Marco Regulatório de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Teve três modalidades de parcerias: médio e grande porte, micro e pequeno porte e para Inovação Social.

“O MandInova contou com a participação de diversos centros de pesquisa da Embrapa e recebeu propostas de pelo menos seis estados. É mais uma iniciativa de sucesso da Embrapa em prol da inovação aberta e codesenvolvimento de tecnologias com o setor privado”, explica o pesquisador Francisco Laranjeira, chefe-adjunto de Pesquisa & Desenvolvimento da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que coordenou o edital.

As 13 propostas vão ser desenvolvidas em parceria com a Embrapa Acre (AC), Embrapa Agroindústria Tropical (CE), Embrapa Amazônia Oriental (PA), Embrapa Cocais (MA) e Embrapa Mandioca e Fruticultura (BA). A lista com as propostas selecionadas está disponível em bit.ly/3xBWeSM Mais informações devem ser solicitadas ao e-mail [email protected]