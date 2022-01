O Instituto Federal do Acre (Ifac) Campus Rio Branco realizará, de 11 a 14 de janeiro, a VI Semana Interna de Prevenção de Acidentes – Sipat. Trata-se da semana de atividades voltadas para prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais organizada pela Coordenação do Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Este ano a Sipat terá como tema “Semana Interna de Prevenção de Acidente: Atualizações e Perspectivas em SST”.

A programação contará com palestras e mesa redonda on-line, além de uma atividade prática de combate a incêndio que será restrita aos alunos do Ifac. As palestras são abertas ao público, com vagas limitadas. Para participar, é preciso se inscrever na atividade de cada dia da programação no link https://www.even3.com.br/vi_sipat/.

A semana terá início no dia 11, às 9h30, com palestras sobre Atualização das Normas Regulamentadoras 1, 3, 5, 9, 18 e 30. No dia 12, serão abordadas a Atualização das Normas Regulamentadoras 7, 12, 17, 19 e 31.

Na quinta-feira, 13, o evento vai apresentar a mesa redonda com o tema: Chegou o estágio e agora? Perspectivas e experiência de estágio do aluno TST do Ifac.

No último dia de evento, 14 de janeiro, será realizada uma atividade restrita para os alunos do 3º e 4º período e egressos do curso sobre Prática de Combate a incêndio.

A VI Sipat contará com a participação de alunos, egressos, docentes e parceiros como a Expertise Serviços e Qualivida.