A DECISÃO atual do PDT é a de apoiar a reeleição do governador Gladson Cameli, se depender da minha posição isso deve acontecer”. A afirmação foi feita ontem ao BLOG pelo deputado e presidente do PDT, Luiz Tchê (foto). Considera que no momento delicado pelo qual passa o governador Gladson, com acusações no STJ de supostos desvios de recursos públicos, não é ético abrir este tipo de discussão no clima, ponderou o parlamentar. “Em nenhum governo o PDT teve tanto espaço político como está tendo agora, não havendo motivo para um rompimento. Sobre a candidatura da vereadora Michelle Melo (PDT) a governadora, Luiz Tchê assegurou que o partido nem ao menos abriu discussão sobre esta possibilidade. “Apenas recebemos a comunicação da Michelle de colocar seu nome à disposição para disputar o governo, um direito de qualquer filiado”, enfatizou. Tchê aguarda a convenção nacional do PDT para passar a presidência do partido para o Delegado Emylsson Faria.

ASPIRAÇÃO DE GOVERNAR

A VEREADORA Michelle Melo (PDT) ressaltou que colocou o seu nome para a apreciação do partido na disputa do governo, após uma discussão no seu grupo político, que entende haver espaço para uma mulher, uma jovem, na campanha para o governo. Vai esperar a posição do PDT.

DOIS TRUNFOS

A ex-deputada Leila Galvão e a ex-prefeita Socorro Neri estão na pauta da direção do PDT, para receberem convites a serem candidatas a deputada. Se o PDT conseguir trazer ambas para sua chapa, pode almejar em eleger uma bancada de três deputados estaduais.

FAZENDO AS CONTAS

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB) está fazendo as contas para avaliar uma candidatura a deputado federal, por partido ainda por definir. O seu trabalho político é todo neste sentido. Se não emplacar disputa a reeleição.

NOME COBIÇADO

A secretária de Educação, Socorro Neri, é um dos nomes mais cobiçados pelos partidos, para ser candidata a deputada estadual ou federal. Está sem partido. Se for para a disputa terá que estar filiada até 2 de abril.

NENHUMA CONQUISTA

O secretário Alysson Bestene revelou em tom de ufanismo de que o presidente Bolsonaro apoiará o governador Gladson Cameli. Quando estava no auge da popularidade não transferiu votos para o seu candidato ao governo, e não será agora em baixa que vai transferir.

SONHAR NÃO CUSTA NADA

O presidente da ALEAC, deputado Nicolau Junior (PP), sonha com um quadro de apenas uma candidatura ao Senado, no grupo do governador Gladson Cameli. Como diz a letra do velho samba da escola Mocidade Independente, sonhar

ão custa nada; Vai ficar no sonho.

SEM LUZ NO FIM DO TÚNEL

NÃO SERÁ nenhuma surpresa se o professor Minoru Kinpara deixar o PSDB, caso o partido não consiga uma chapa competitiva para a eleição de deputado federal. Ao não ser que tenha a intenção de ser um boi de piranha.

ACHA QUE VIRA

OS ALIADOS do senador Sérgio Petecão (PSD) acham que, o prefeito Tião Bocalon vai recuperar em 2022 a popularidade perdida no primeiro ano de governo, o que fará com que seja uma peça forte de apoio ao Petecão na disputa de governador.

DESCULPA ZERO

O PREFEITO Bocalon teve o argumento que no primeiro ano trabalhou com um orçamento deixado pela prefeita Socorro Neri, o que o deixou e mãos atadas. Neste segundo ano o orçamento foi feito pela sua equipe, não terá mais desculpar se a sua gestão não decolar.

TUDO COMO ANTES

A posse do Delegado Emylson Faria na presidência do PDT não muda o rumo do partido. Emylson vai seguir o roteiro traçado pelo atual presidente deputado Luiz Tchê (PDT).

NÃO É BOM NA POLÍTICA

A VEREADORA Michelle Melo (PDT) tem que ter foco no seu futuro político e definir de vez se será candidata a deputada estadual ou a federal. Candidata ao governo pelo PDT não será, não há clima, pode esquecer isso.

HORÁRIO NÃO INFLUIRÁ

O FATO do eleitor acreano ter de votar mais cedo este ano, não deve influir no volume do eleitorado. Quem vai votar não vai deixar de ir pela mudança de horário. Não sei o motivo da preocupação do deputado Flaviano Melo (MDB).ASSIM DEVE SER ENTENDIDO

NÃO VEJO nada de anormal com as críticas da oposição ao governo. Veria se a oposição estivesse defendendo o governo do Gladson. Se são injustas é outra discussão. Cabe à base do governo fazer a sua defesa, porque é assim que sempre funcionou e vai funcionar a política.

FOI ASSIM NO G-7

QUANDO explodiu a Operação G-7 toda a oposição ao governo do PT caiu de pau à época na ALEAC, na mídia, o que acontece agora foi a mudança de personagens. Os criticados de ontem são os críticos de hoje. Só isso.

BATENDO NA TECLA

CONTINUO batendo na tecla jurídica de que o que se tem até aqui na Operação Ptolomeu são acusações graves de práticas ilícitas no governo; e que, enquanto a justiça não se pronunciar no mérito, aplica-se a todos a presunção constitucional da inocência. Se houver condenação, é outra faceta. Fora isso, a discussão passa a ser política.

BOM PROFISSIONAL

SETORES do governo defendem a contratação do publicitário David Sento-Sé, para ser uma espécie de conselheiro na área de comunicação. Não sei se vai se concretizar, mas estariam trazendo um bom profissional.

BREQUE NAS ARTICULAÇÕES

O GOVERNADOR Gladson Cameli deu um breque nas suas articulações políticas. A sua preocupação prioritária passou a ser a sua defesa na Operação Ptolomeu.

CHAPA REDONDA

O PDT tem uma chapa redonda a deputado estadual, com nomes de densidade como os deputados Luiz Tchê e Padro Longo, Tom Sérgio (irmão do deputado Jesus Sérgio); vereador Chagas Batista (Tarauacá), Alernilson Cunha, vereadora Michele Melo, vereador Fábio, entre outros. O deputado Tchê (PDT) prevê a chapa eleger dois deputados. Alguns deputados podem se somar à chapa.

MORRE PELA BOCA

A boca do presidente Jair Bolsonaro é a sua maior adversária. Toda vez que fala é um desastre, como as críticas à vacinação de crianças, adotada com sucesso em outros países. Reforça o ego dos seguidores, mas perde votos nas demais camadas da população. As pesquisas mostram isso claramente.