A Prefeitura de Porto Acre, vem apoiando a cultura portoacrense, e no próximo dia 8 de janeiro de 2022, promoverá em parceria com os artistas de Hip Hop da cidade, o movimento de rua Ocupação Cultural da Juventude, criado em 2018, para levar alegria e mais cultura para a população e os amantes de Hip Hop, rimas e outros.

evento fará a sua 4ª (quarta) edição com a Batalha da Sede (BDS), Hip Hop Porto Acre e a Batalha do Incra (BDI), e premiará o campeão com valor de 2 mil reais, a maior quantia dada nesta modalidade no Estado do Acre.

A Ocupação Cultural acontecerá no dia 8 de janeiro de 2022 (sábado), na Praça Sede de Porto Acre e tem o apoio Prefeitura de Porto Acre através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) e da Diretoria de Cultura de Porto Acre e também do Governo do Estado do Acre.

Segundo o líder do movimento Melque Alves, os jovens do município anseiam por novas culturas e por isso a Ocupação Cultural foi criada, para apresentar aos jovens novas culturas como o rap e o hip hop. A primeira edição da Ocupação foi em 2018 e reuniu diversos jovens.“Trouxemos alguns mc’s de Rio Branco para organizar junto conosco. Há muitos jovens querendo participar, pois esta será a maior premiação já dada a essa modalidade – rimas rotativas de rap – no Acre. Com essa grande procura, nós decidimos sortear algumas vagas, pois as primeiras vagas são preenchidas pelas pessoas que participaram do nacional representando o Acre”.

Além de Melque Alves, que será o mestre de cerimônia e de Cleyde Alves, que é organizadora, haverá dois jurados: Evellyn Caruta e Gabriel Conceição e para ter acesso a mais informações, basta entrar em contato com os números: +55 68 99255-2524 ou +55 68 99963-4645.

PMPA