Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.441 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta (5) em São Paulo. O prêmio acumulou e vai pagar R$ 6 milhões no próximo sorteio, no sábado (8).

Veja as dezenas sorteadas: 09 – 41 – 42 – 46 – 47 – 54.

A Quina teve 18 apostas ganhadoras e cada uma recebe R$ 83.666,84.

A Quadra teve 1.588 apostas ganhadoras e cada uma vai ganhar R$ 1.354,80.