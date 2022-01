governo do Acre inicia 2022 lançando três editais que disponibilizam 200 vagas para ingresso de educandos em cursos técnicos inteiramente gratuitos, a serem ofertados por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr e unidades descentralizadas.

Fachada do da unidade central do Ieptec Dom Moacyr, localizada em Rio Branco. Foto: Assessoria Ieptec

Os cursos oferecidos são: Técnico em Administração, Técnico em Serviços Públicos, Técnico em Vendas e Técnico em Comércio.

São cem vagas para Rio Branco, pelo Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) em Serviços Campos Pereira, sendo 50 para o curso de Administração e 50 para Técnico em Vendas; 50 vagas para Plácido de Castro, pelo Cept João de Deus, com o curso de Serviços Públicos; e mais 50 para Cruzeiro do Sul, pelo Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá (Ceflora), com o curso para Técnico em Comércio.

Sede do Ceflora, unidade descentralizada do Ieptec em Cruzeiro do Sul. Foto: Assessoria Ieptec

Todos os cursos estão sendo oferecidos como resultado de pactuação do Ieptec com o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em sua nova ação denominada Novos Caminhos, em parceria com a Rede e-Tec.

As inscrições, realizadas apenas de forma presencial na unidade central do Ieptec em Rio Branco e nas suas unidades descentralizadas localizadas nós municípios de Plácido de Castro e Cruzeiro do Sul, foram abertas nesta quarta-feira, 5, e seguem até a próxima terça-feira, 11.

Na capital, na Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto, o horário será das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30. Na sexta-feira, 7, o expediente será das 7h30h às 12h30h.

No Cept João de Deus, em Plácido de Castro, na AC-49, Km 3,5, das 8 às 11h e das 14 às 17h; e no Ceflora em Cruzeiro do Sul, na Rua Paraná, nº 865, bairro 25 de Agosto, das 7 às 11h e das 14 às 17h).

Quanto à documentação exigida, o candidato deve preencher a ficha disponível nos locais de inscrição; levar cópia visível dos documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade – declaração ou histórico – e do comprovante de inscrição no CadÚnico, caso seja inscrito); informar telefone para contato e e-mail ativo.

A forma de seleção será por ordem de inscrição. O Ieptec Dom Moacyr divulgará a lista dos candidatos contemplados no seu portal eletrônico no dia 12 de janeiro, bem como a lista de candidatos em cadastro de reserva.

O candidato poderá se inscrever em apenas um curso. Caso haja mais de uma inscrição, será validada apenas a primeira. Além disso, após a finalização do período de inscrições, não será permitida a troca do curso ao qual o candidato está concorrendo. Não sendo preenchido o número de vagas disponibilizadas, serão realizadas novas chamadas.

Todos os cursos serão executados na modalidade a distância (EaD), com um encontro presencial por semana e duração de um ano e meio. O início das aulas está condicionado ao preenchimento de 100% das vagas ofertadas em cada turma.

Para saber mais informações sobre o certame, o candidato deve acessar o edital do município onde pretende concorrer. Os três documentos estão disponíveis na plataforma do Ieptec ou o Diário Oficial do dia 05/01/22.

Edital para Rio Branco (Cursos: Administração e Vendas)

Edital para Plácido de Castro (Curso: Serviços Públicos)

Edital para Cruzeiro do Sul (Curso: Comércio)