Com emenda de Alan Rick, governo entrega veículo para Jocum

Carlos Alexandre –

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), realizou na terça-feira, 4, a entrega de um veículo tipo van para a organização da sociedade civil (OSC) Jovens Com Uma Missão (Jocum).

Para beneficiar a OSC e, consequentemente, a população, o investimento, oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick, por meio do Ministério da Cidadania, destinou o valor de R$ 270,4 mil, junto a R$ 70,4 mil, complementado pelo governo do Estado.

Um dos trabalhos executados pela SEASDHM é o de fortalecer as OSCs que atuam na rede socioassistencial e, por isso, a gestora da pasta, Ana Paula Lopes, ressalta a busca por colaboração e diálogo com deputados estaduais e federais: “Para que possamos realizar mais feitos que beneficiem as pessoas de nosso estado, essa mobilização geral é necessária”.

A titular aponta que, em 2021, 37 emendas estaduais foram conquistadas para entidades socioassistenciais e, para 2022, esse número cresceu para 47, totalizando quase 90 emendas destinadas para organizações. “Não conseguimos nada trabalhando sozinhos, entidades como essa são fundamentais para propagar nosso trabalho. São braços do governo que proporcionam serviços complementares na busca de beneficiar nossa população”, avalia.

Já o parlamentar Alan Rick salientou o empenho do governador Gladson Cameli e da SEASDHM em tornar essa entrega possível: “Este é um lugar de benção, que busca melhorar a vida das pessoas e estou muito feliz por realizar a entrega deste veículo que o ajudará a continuar propagando seu trabalho. Sei que será muito bem utilizado, restaurando famílias e resgatando vidas”.

“O governador e a SEASDHM não mediram esforços para a entrega deste veículo, favorecendo a luta dos que se dispõem a salvar vidas no Acre”, ressaltou o parlamentar Alan Rick. Foto: Joshua Klein/Jocum

A Jocum faz parte da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (Suas), atuando especificamente com crianças e adolescentes e, com a estruturação, pretende proporcionar melhoria na prestação de serviços de acolhimento provisório de jovens afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo.

Presente no Brasil desde 1975, a organização é um movimento internacional de cristãos que busca mobilizar diversas pessoas em missões e trabalhos voluntários como amparo a jovens em situações de risco, recuperação de dependentes químicos e desenvolvimento comunitário, entre outros trabalhos.

Além desse projeto, a Jocum foi uma das OSCs apoiadas pelo Programa Auxílio do Bem, do governo estadual, com repasses financeiros mensais de até R$ 5.850 mil, destinados a mais de 40 acolhidas em suas unidades. O auxílio se deu no período de seis meses, visando reduzir os impactos causados pela pandemia da covid-19.