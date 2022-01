Editais foram publicados nesta quinta-feira, 30, com resultados dos recursos interpostos por candidatos e gabarito definitivo das provas de processo seletivo para juiz (a) leigo (a) e conciliadores (as).

As candidatas e candidatos participantes do processo seletivo para preenchimento dos cargos de juíza leiga e juiz leigo e conciliadora e conciliador do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) devem ficar atentos aos editais nº 09/2021 e nº 10/2021, ambos publicados no Diário da Justiça eletrônico desta quinta-feira, 30.

Os documentos publicados no DJe são assinados, respectivamente, pela presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, e pelo juiz de Direito auxiliar da presidência Leandro Gross. O edital nº 09/2021, apresenta os resultados dos recursos interpostos pelos candidatos as provas objetivas à função de juíza leiga, juiz leigo, conciliadora e conciliador.

O edital nº 10/2021, apresenta o gabarito definitivo das provas objetivas à função de juíza leiga, juiz leigo, conciliadora, conciliador.

