Mutirão de vacinação imuniza mais de 13 mil pessoas em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou, durante o mês de dezembro, uma megaoperação do Mutirão de Vacinação na capital acreana. O objetivo foi melhorar as coberturas vacinais, garantir a proteção da população acreana e levar esperança de um 2022 com saúde.

Ao todo, a megaoperação contou com nove vans e a mobilização de mais de 120 profissionais que levaram todas as vacinas do calendário vacinal para as regionais de Rio Branco, sendo: Calafate, Belo Jardim I,II e III e Judia, Cidade do Povo, Albert Sampaio, Dom Moacir, Liberdade, Caladinho, Juarez Távora, Jenipapo, Irineu Serra, Mocinha Magalhães, Sapolândia, Tucumã I e II, Ruy Lino I,II e III, Joafra, Distrito Industrial, Universitário, Custódio Freire, Barro Vermelho, Bairro da Paz, Conquista, Geraldo Fleming, Novo Mercado Velho, Ceasa, Shopping Popular, Shopping Via Verde, Praça da Revolução e os ramais Jerusalém, Piçarreira, Benfica, Cacau, Tucumã, dos Moreiras, Galileia, Bom Jesus, Coelho, Castanheira, Ramal da Escola, Panorama, Quixadá e Mutambo.

A secretária de Saúde, Sheila Andrade, ressaltou que a imunização foi realizada em todas as faixas etárias. “Nós levamos o imunizante mais próximo da população. Não levamos apenas o imunizante da Covid-19, levemos todas as vacinas de rotina, independente de idade, estávamos vacinando crianças, adolescentes, idosos, grávidas, todos que nos procuraram durante esse período, nós vacinamos”, disse a secretária.

Ainda de acordo com Sheila a maior parte da população acreana vacinada no Mutirão de Vacinação foi contra o vírus da influenza. “A maioria foi o imunizante contra a gripe, que é positivo. Isso significa que a população está preocupada com essa Síndrome Gripal que está acontecendo”, explicou Sheila Andrade.

Mais de 13 mil pessoas foram vacinadas.