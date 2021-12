s unidades que do Ministério Público Federal em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul estarão em recesso de 20 de dezembro (segunda-feira) até o dia 6 de janeiro de 2022, retornando ao funcionamento normal no dia 7.

No período, o órgão irá funcionar em regime de plantão (prioritariamente em trabalho remoto), em horário especial das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

O envio de denúncias, questionamentos, pedidos e documentos, contudo, poderá ser feito normalmente através do portal MPF Serviços, disponível no site www.mpf.mp.br/mpfservicos. O recesso é regulamentado pela Portaria nº 088/2021 da PR/AC e segue as portarias da Procuradoria Geral da República e da Justiça Federal.