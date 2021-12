VAMOS entrar em 2022, com uma campanha para governador indefinida. Tudo indica que vamos ter segundo turno na corrida para o Palácio Rio Branco, porque os nomes que estarão na disputa já mostraram que têm potencial de votos. Esqueçam as pesquisas realizadas em 2021, porque a maioria do eleitorado nem sabe ao certo quais serão os candidatos ao governo. O jogo vai começar a partir de abril de 2022, quando o quadro de candidatos e as composições estarão formatadas. E eleição majoritária se decide numa campanha, no fervor da conversa direta com o eleitorado, pensar neste momento em favorito é apostar no imponderável. Ninguém sabe qual será o desfecho de fatos novos, como a recente Operação Ptolomeu. Caldo de galinha não faz mal a ninguém. Cautela, pois! O eleitor é cabeça que ninguém anda. O candidato aparece na frente nas pesquisas e pode desabar, como aconteceu na eleição municipal com o professor Minoru Kinpara, na disputa da PMRB. Gladson Cameli (PP), Sérgio Petecão (PSD), Nilson Euclides (PSOL), Jenilson Leite (PSB), Mara Rocha (PL), David Haal (Cidadania), são os nomes certos na disputa E, ainda pode entrar o Jorge Viana (PT), no jogo. Tudo pode acontecer, ou nada pode acontecer.

NÃO VOU DOURAR A PÍLULA

NÃO VOU dourar a pílula para agradar. Tive acesso às peças da Operação Ptolomeu e, a situação jurídica dos envolvidos não é nada confortável. São cerca de mil páginas nos autos. Tem nome de gente que ainda nem foi citado pela imprensa, e que está no seu bojo. Não se condena por antecipação, mas é uma gama de acusações graves que vão balizar a campanha eleitoral de 2022.

PEGANDO FORTE

O QUE está pegando forte são operações de alto valor envolvendo pagamentos em espécie. Ainda assim, não se pode apontar o dedo acusatório antes da justiça decidir.

DIREITO DE DEFESA

COMO estamos num Estado de Direito, todos os acusados terão direito o amplo direito de defesa. Quem não tiver nada, será absolvido, e quem tiver; será condenado.

TÁBUA DE PIRULITO

O PREFEITO Tião Bocalom disse que na sua gestão as equipes de manutenção das ruas trabalhariam, também no inverno. Não está se vendo, e a cidade virou uma tábua de pirulito.

NÃO CREIO NESTE FINAL

PODE ATÉ ACONTECER, mas não creio que o governador Gladson venha a ser afastado temporariamente, como aconteceu com alguns governadores. É bom lembrar que, se o vice-governador Rocha assumisse, a irmã e deputada federal Mara Rocha, não poderia ser candidato ao Senado ou ao Governo. Teria que sair para a reeleição.

CHEGA A SER HILÁRIO

CHEGA ser hilário partidos que estão com afilhados lotados no governo, terem a desfaçatez de dizer que querem mais espaço na gestão. Só falta pedirem a cadeira do Gladson para se aboletarem.

CAGADOS DE SORTE

INDO para o popular, os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), são cagados de sorte. Teriam dificuldade de se reelegerem com chapa própria do partido; mas com a federação, com PT-PSB-PV-PSOL-REDE, ficaram com chance concreta de reeleição.

ALGUÉM DO PT VAI DANÇAR

NESTA brincadeira, alguém vai dançar na maionese. Pode repetir 2018, em que houve uma coligação PT-PCdoB, e o casal comunista tirou vagas do PT no parlamento.

COM AFINCO

QUEM está trabalhando com afinco para deputado federal é o Coronel Ulysses Araújo (PSL). Ontem, fechou o apoio da vereadora Terezinha Moreira (PP-Feijó) à sua candidatura.

NEM PENSAR

O PASTOR Agostinho Gonçalves não quer nem ouvir conversa para a IBB ter candidatos na campanha de 2022.

TUDO COMO ANTES

VAI ENTRAR 2022, e tudo vai continuar como sempre esteve em 2021, na disputa da única vaga do Senado. O grupo do Gladson Cameli com cinco candidatos brigando pela vaga. Quem quer ser grande que, cresça viçoso.

GRANDE APOSTA

A GRANDE aposta do PT para deputado estadual está no ex-prefeito Marcus Alexandre. Acha que terá uma votação alta e ajudará a aumentar a legenda para a ALEAC.

FAZENDO AS CONTAS

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB) está fazendo as contas e uma busca, e se achar uma chapa com brecha para a Câmara Federal, pode lhe levar a disputar uma vaga a Federal, que pode ser por qualquer partido.

EM RECUPERAÇÃO

VOTOS de fé e de plena recuperação do vice-governador Major Rocha, que teve problemas já contornados de uma cirurgia.

SEM PRESSA

O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD) não está apressado em anunciar o vice e o candidato a senador da sua chapa. Deve empurrar a decisão até abril de 2022, quando se terá o quadro de candidatos a governador definidos.

ESPERAVA OUTRO DESFECHO

O SENADOR Márcio Bittar (PSL) esperava outro desfecho político para o fim de 2021. Estava na sua conta que o Gladsom declararia que a Márcia Bittar seria a sua candidata ao Senado. Mas, ela será candidata em todos os cenários. Tem um amplo leque de alianças lhe apoiando.

PÉ GELADO

IMPORTANTE aliado do governador Gladson disse ontem ao BLOG, que estava temeroso do deputado Luiz Tchê (PDT) tentar indicar o vice, a quem qualifica de pé gelado. Tchê indicou os vices do Marcus Alexandre e da Socorro Neri, e ambos não conseguiram se eleger a governador e prefeita, respectivamente.

MAIS FÁCIL IR PARA MARTE

A TENTATIVA de sindicalistas de pedir o impeachment do Gladson com base nas denúncias da Operação Ptolomeu, tem menos chance que um marciano desembarcar de uma nave no Palácio Rio Branco. A mesa diretora ALEAC não colocará nem na pauta para votação.

ALAN ENTUSIASMADO

O deputado federal Alan Rick (DEM) ficou entusiasmado por aparecer em primeiro lugar para o Senado, em mais uma pesquisa na praça. Num empate técnico com Jorge Viana (PT). Alan tem o nome muito bem cotado pelo Cameli. E, Alan não se mostra disposto em recuar.

RIO BRANCO É O ALVO

A META é iniciar 2022, como se diz no popular, com o senador Sérgio Petecão (PSD), socado nos bairros de Rio Branco. Sabe que é aqui que o jogo será jogado.

NÃO VEJO CENÁRIO

NÃO VEJO nenhum cenário em que a eleição para governador seja decidida em primeiro turno. Ganhar em primeiro turno virou uma utopia defendida sem base.

ANOTE O NOME

JEFERSON, o Pururuca, que nas últimas disputas ficou como primeiro suplente de vereador e primeiro suplente de deputado estadual, está com uma pré-campanha redonda, e com chance de emplacar uma vaga na ALEAC, pela chapa do PSD.

ENGOLIRAM A JÉSSICA

NA PESQUISA publicada ontem da XP Consult, esqueceram que a deputada federal Jéssica Sales (MDB), um nome de densidade, é candidata a senadora. Não listaram seu nome. Deixou o cenário capenga.

FRASE MARCANTE

“Política não é só a arte de engolir sapos. Já defini a política como a arte de pedir votos aos pobres, pedir recursos financeiros aos ricos e mentir para ambos depois”. Antonio Ermírio de Moraes.