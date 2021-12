Acre aguarda liberação para vacinar crianças de 5 a 12 anos

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), seguirá a recomendação do Ministério da Saúde (MS), ofertando as vacinas para as crianças entre 5 e 12 anos.

O início da aplicação do imunizante neste público acontecerá mediante liberação do MS, sendo que não será necessária a apresentação de receita médica, devendo o responsável levar a carteira de vacina da criança até o posto de saúde.

“O objetivo é resguardar também a crianças do coronavírus e suas variantes”, destacou a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano.

A vacina para crianças tem dosagem e composição diferentes daquela utilizada para os maiores de 12 anos.

A formulação da vacina para crianças será aplicada em duas doses de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas), com pelo menos 21 dias de intervalo entre as doses.

A tampa do frasco da vacina virá na cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças para serem vacinadas. Para os maiores de 12 anos, a vacina, que será aplicada em doses de 0,3 mL, terá tampa na cor roxa.

A vacina também tem esquema de conservação diferente, já que pode ficar por 10 semanas em temperatura de 2ºC a 8ºC.