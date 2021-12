O Índice de Complexidade Fiscal compilado por pesquisadores de duas prestigiosas universidades da Alemanha mede a complexidade do sistema de imposto sobre o rendimento das empresas de um país, tal como enfrentado pelas empresas multinacionais. Para isso, eles se baseiam em um inquérito global realizado de dois em dois anos, que é respondido por especialistas fiscais de empresas e redes internacionais de consultoria fiscal em mais de 100 países.



Os dados obtidos no Inquérito Fiscal de 2020 revelam que o nível de complexidade fiscal tem aumentado nos últimos dois anos, conforme apresentado no índice de complexidade fiscal grande parte dos 69 países ranqueados estão mais próximos de 1 (extremamente complexo) do que do 0 (não complexo). O Brasil encontra-se no 60º lugar, sendo um dos 10 países mais complexos do mundo.

Através do Índice, políticos, pesquisadores, profissionais e interessados na área podem aprender mais sobre a complexidade fiscal em diferentes países.

Confira o Índice de Complexidade Fiscal (Inglês) ->