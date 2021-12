Em virtude do aumento exponencial de atendimentos relacionados a doenças respiratórias, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou uma reunião na última quarta, 22, com o objetivo de traçar as ações que vão ser tomadas quanto ao fluxo de atendimento, notificação e coleta de material para exames relacionados a essas doenças nas unidades de saúde.

Estiveram presentes na reunião ocorrida no gabinete da secretária Adjunta de Atenção à Saúde, Adriana Lobão; a gerente de Assistência do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), Janaína Mazzaro; o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, Gabriel Mesquita; a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE), Gerines Arruda; e a representante do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), Milena Lopes.

Autoridades definiram ações que vão ser tomadas após o aumento de atendimentos relacionados a síndrome gripal. Foto: Odair Leal/Secom

O principal ponto de discussão da reunião foi o Sistema de Vigilância Epidemiológica (Sivep-Gripe), que recebe as notificações de síndrome gripal e está inoperante em virtude do ataque hacker que derrubou os servidores de dados do Ministério da Saúde (MS). “O sistema está inoperante e já vinha apresentando problemas antes da queda dos servidores. A principal consequência é não poder cadastrar notificações e extrair os dados necessários”, comenta Gabriel Mesquita.

Sem previsão para o reestabelecimento do Sivep-Gripe, a Sesacre orientou as vigilâncias municipais das unidades a realizarem as notificações de forma manual, o que significa que as informações serão registradas em planilhas e encaminhadas para o DVE do estado.

A medida foi tomada para que o Estado tenha o controle sobre o cenário epidemiológico dentro dos municípios e que possa intervir, se necessário, com as ações de vigilância e monitoramento.

“Nós temos orientado as unidades de saúde por meio de notas técnicas, dando todo o suporte necessário e, além disso, buscamos ter o quanto antes as informações relacionadas aos atendimentos, para podermos definir a melhor forma de atuar, bem como ter a possibilidade de realmente dizer que tipo de gripe está circulando no estado”, conclui Mesquita.