Publicada relação de equipes inscritas no Desafio de Ideias

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou edital complementar com a relação de equipes inscritas no IV Desafio de Ideias Inovadoras de Impacto. No mesmo documento, consta o novo prazo para interposição de recursos contra a divulgação das inscrições para às 23h59 de 22 de dezembro.

Confira a relação de equipes inscritas no Desafio de Ideias

O objetivo do evento é estimular o empreendedorismo oferecendo oportunidade para que estudantes desenvolvam suas ideias de negócios inovadores com potencial de impacto socioambiental para a região. A competição é organizada pela Incubadora de Empreendimentos de Base Tecnológica e da Economia dos Setores Populares e Tradicionais do Acre (Incubac).

O Desafio de Ideias contará com três etapas seletivas e eliminatórias. Na etapa 1, todas as equipes receberão uma capacitação na metodologia Design Thinking para adequação e alinhamento da ideia. As equipes que seguirem para a etapa 2 passarão por capacitação em Modelagem de Negócio. Na etapa 3, os modelos de negócios das equipes serão avaliados e as três melhores ideias serão premiadas. A competição terá todas as suas atividades e processos realizados de forma integralmente online.

Acesse a página do edital

As equipes cujas ideias de negócios forem declaradas vencedoras serão premiadas com ingresso no Programa de Incubação da Incubac/Ifac, como também receberão prêmios em dinheiro, nos valores de R$ 4.400,00 (1º lugar), R$ 2.500,00 (2º lugar) e R$ 1.500,00 (3º lugar).

Mais informações podem ser encontradas no site web.ifac.edu.br/incubac ou enviando e-mail para [email protected]