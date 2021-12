Após o governador Gladson Cameli realizar a entrega solene de dezesseis micro-ônibus escolares na manhã desta terça-feira, 21, a nova frota foi apresentada à população em carreata por algumas das principais ruas de Rio Branco.

Os veículos são da marca Agrale, modelo Marruá, todos com ar-condicionado, próprios para trafegar em ramais de difícil acesso e com capacidade para transportar até 13 estudantes, incluindo adaptação para cadeirantes. Eles irão substituir as antigas camionetes adaptadas, que eram alugadas.

A aquisição está sendo feita por meio do programa Caminhos do Campo e somente nesses primeiros veículos foi investido mais de 6,3 milhões. Os municípios a serem contemplados são: Brasileia (6 micro-ônibus), Epitaciolândia (5 micro-ônibus), Plácido de Castro (4 micro-ônibus) e Rio Branco (1 micro-ônibus).

“Recebemos a grata notícia de que seremos contemplados com esse transporte e a comunidade dos quatro ramais que fazem parte do entorno da escola considera uma grande conquista. Será de grande importância para o atendimento dos nossos alunos da comunidade”, afirma o professor Márcio Bernardino e Silva, gestor da Escola Estadual Manoel Barros, de Plácido de Castro.

O professor Francisco das Chagas, gestor da Escola Kairala José Kairala, do município de Brasileia, também destacou a importância da chegada do novo transporte. “A chegada desses novos micro-ônibus vem contemplar os alunos que moram em áreas de difícil acesso. Esses alunos teriam muita dificuldade no retorno às aulas presenciais pra chegarem até a escola,” pontua.