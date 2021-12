Nova fase da Ptomoleu apura obstrução da operação policial

A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (22/12) a 2ª Fase da “Operação Ptolomeu”, dando continuidade às investigações envolvendo ilícitos de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à membros do Governo do Estado do Acre.

Nesta segunda fase, a Polícia Federal identificou um conluio entre servidores públicos, que, após a deflagração da operação no último dia 16/12/2021, praticou diversos atos direcionados à obstrução da investigação, na tentativa de destruição de provas essenciais para a continuidade das apurações.

Diante da gravidade dos fatos ocorridos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decretou a prisão preventiva da chefe de gabinete do governador do Estado, além da imediata instauração de novo inquérito policial, visando a apuração do crime de obstrução de investigação de organização criminosa (art. 2º, §1º, da Lei 12.850/13).

Por ordem ainda do STJ, policiais federais cumprem hoje 5 Mandados de Busca e Apreensão, na cidade de Rio Branco/AC, em endereços relacionados aos envolvidos no embaraço às investigações.