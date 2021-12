Marília Gabriela Silva –

O governo do Acre segue reduzindo os índices de criminalidade e fortalecendo a estrutura da segurança pública em todo o estado. Cumprindo agendas no Juruá, a equipe da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), esteve na última semana no município de Tarauacá, onde a pedido do Governador Gladson Cameli, foi anunciada a reforma da sede do quartel da PM na localidade.

Quartel da Polícia Militar de Tarauacá, irá passar por reformas já no inicio de 2022. Foto: Jean Lopes/ Seinfra.

A casa de apoio ao comando já passa por adaptações estruturais. As obras de revitalização da sede da Polícia Militar estarão na programação da Seinfra para o início do ano que vem, a partir da abertura do orçamento do Estado para o ano de 2022.

A equipe também esteve em de Cruzeiro do Sul visitando as instalações do quartel do Corpo de Bombeiros, e fará o projeto de reforma do prédio histórico do município.

Projeto de reforma do prédio do Corpo de Bombeiros no município será realizado pela Seinfra. Foto: Jean Lopes/ Seinfra.

“A visita é fruto de um pedido de apoio do governador Gladson Cameli, que tem fortalecido a segurança do estado por meio da Polícia Militar do Acre, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, entidades tão importantes de salvamento e de cuidado com as pessoas,” destacou.

O tenente do Corpo de Bombeiros Ocimar Farias, que recebeu a equipe da Seinfra, agradeceu ao secretário pela visita e apoio do governo e reforçou a importância da cooperação entre as instituições públicas.

“A nossa corporação agradece ao senhor, ao governador Gladson Cameli, nosso comandante coronel Batista, por essa disponibilidade, em estreitar os laços entre as secretarias, entre as instituições públicas. É disso que nós precisamos, nós aproveitamos para reforçar a nossa parceria, e dizer que o corpo de bombeiros está de portas abertas pra diálogos, para movimentar de forma positiva o nosso estado,” afirmou.