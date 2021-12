A reitora da Ufac, Guida Aquino, e o vice-reitor Josimar Batista estiveram no Seminário Agronegócios do Acre, onde participaram da assinatura do acordo de resultados do Projeto Inova Amazônia. O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 17, no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae-AC).

O projeto tem como objetivo estimular startups, micro e pequenas empresas inovadoras a desenvolverem produtos e serviços sustentáveis, a partir de recursos naturais da biodiversidade da região. O Programa Inova Amazônia-2021, edição Acre e Rondônia, contou com a inscrição de 171 projetos, dos quais 50 foram selecionados para pré-aceleração.

Ao final do processo, a proposta selecionada também receberá apoio financeiro com uma bolsa de estímulo à inovação, no valor de R$ 36 mil por sócio (limitada a dois sócios) para cada negócio apoiado em cada Estado na fase de aceleração. Dessa forma, cada empresa poderá ser apoiada com R$ 72 mil. Em uma terceira fase, os empreendedores terão suporte para a internacionalização do negócio e exportação dos seus produtos e serviços.