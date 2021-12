Do Portal do Amazonas –

Na manhã desta sexta-feira (17), o prefeito do município de Eirunepé, Raylan Barroso, recebeu o título de cidadão acreano durante sessão solene na Assembleia Legislativa do Acre, em Rio Branco. A honraria foi proposta pelo deputado estadual André Vale.

“É com muita alegria que recebo o título de cidadão ao lado de minha esposa Katiane e de dois grandes amigos conterrâneos Aurimar França e Tota Farias. Meus agradecimentos aos 24 deputados estaduais do Acre em especial ao querido André Vale que foi o autor da propositura para que eu pudesse ser condecorado com este tão importante título. Dedico este, a todos os eurunepeenses em especial minha esposa Katiane aos meus filhos Rayzen, Rayden, Raissa e a minha amada mãe Conceição Barroso”, disse Raylan.

O município de Eirunepé possui uma relação estreita com os municípios de fronteira com o Acre, como Feijó, inclusive prestando atendimento de saúde no hospital da cidade para quem vem do estado vizinho.

Vale lembrar que as relações comerciais também são fortes. Por ano, Eirunepé consome cerca de oito mil cabeças de gado vindas do Acre.