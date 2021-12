A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) entregou, esta semana, merenda escolar para três escolas indígenas do município de Feijó. A merenda irá atender os alunos por um período aproximado de trinta dias.

As escolas contempladas com a merenda foram a Huni Kui Siã, da aldeia Paroá, a Tekahayne Sehanenawa, da aldeia Morada Nova e a escola indígena Huni Kui Tuwe, da aldeia Nova Olinda.

De acordo com chefe do núcleo da SEE em Feijó, professor Everly Damasceno, o governador Gladson Cameli e a secretária de Educação, Socorro Neri, não tem medido esforços no sentido de levar os mais diversos benefícios às comunidades indígenas do município de Feijó.

“Estamos finalizando mais uma missão, agora de entrega de merenda nas escolas indígenas, que dará para atender essas comunidades por pelo menos trinta dias e só temos a agradecer ao governador Gladson Cameli e à secretária Socorro Neri por ter feito da educação uma prioridade”, afirmou.

O professor e coordenador da escola Huni Kui Tuwe, Roberto Carlos Fernandes, também fez questão de agradecer o esforço do governo do Estado pela entrega da merenda. Além dela, a escola também foi beneficiada com o fardamento. “Sabemos que isso é uma benfeitoria para o nosso município”, disse.

Já para o coordenador da escola Tekahayne Sehanenawa, localizada na aldeia Morada Nova, Cosmo da Silva Brandão, a merenda escolar significa proporcionar, além de uma boa alimentação, também uma educação de qualidade para os estudantes. “Estou feliz e quero agradecer ao governador por não medir esforços para trazer benefícios à nossa comunidade”, afirmou.

Por sua vez, o professor José Nelson Barbosa Kaxinawá, da escola Huni Kui Siá, da aldeia Paroá, também agradeceu ao governador e à secretária Socorro Neri não apenas pela merenda, mas também por todos os materiais recebidos. “Agora o trabalho vai ser de qualidade e quem vai ganhar é a comunidade”, garantiu.