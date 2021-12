PC apreende armas de fogo em residência na baixada da Sobral

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta quinta-feira, 16, a Polícia Civil, realizou o cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão em 03 (três) residências na baixada da Sobral, de onde foi possível aprender os materiais ilícitos e prender os envolvidos.

A investigação da 1ªDRPC apontou as referidas residências com pontos de suspeita de vendas de drogas, receptação de produtos furtados e armazenamento de materiais ilícitos.

Durante as buscas os investigadores encontraram e apreenderam no quarto do nacional F. P. do C. 02 (duas) armas de fogo em baixo da cama, sendo um revólver calibre .38 oxidado, municiado com 06 (seis) munições intactas e um rifle modelo Puma calibre .38 preto; mais 09 (nove) munições calibre .38 intactas em um gaveta do guarda-roupas; um coldre de arma em tecido Neopreme; R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais); 03 (três) celulares, sendo um Samsung Galax A20 vermelho, um Samsung Galax J5 branco e um celular LG LM K420; aproximadamente 2 kg de carne de animal silvestre salgada que estava armazenada em um balde plástico.

O revolver .38 apreendido é produto de roubo de uma empresa de vigilância ocorrido em março desse ano.

Considerando que o possuidor não tinha registro das armas, nem autorização para posse; esse responderá por posse ilegal de arma de fogo, receptação e abate ilegal de animais silvestres.

Os envolvidos e todo material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para procedimentos cabíveis.