Estado discute segurança eletrônica a mulheres sob violência

O governador Gladson Cameli e a primeira-dama Ana Paula Cameli receberam nesta segunda-feira, 13, no Palácio Rio Branco, as forças de segurança para tratar sobre a melhoria e fortalecimento do cerco eletrônico de mulheres em situação de medida protetiva.

Em sua fala, o chefe de Estado ressaltou o comprometimento em trabalhar na defesa dessas mulheres. “Uma das missões da nossa gestão é fortalecer as ações de proteção e garantir a segurança de mulheres vítimas de violência”, concluiu Cameli.

Com o projeto, os agressores de violência doméstica e familiar que possuem tornozeleira eletrônica como medida protetiva de urgência, serão fiscalizados pelos policiais do Centro de Comando e Controle.

“Quando o agressor se aproximar do perímetro já estabelecido, o Centro por ter o monitoramento enviará uma viatura da polícia para prende-lo pelo crime de quebra de medida protetiva”, explicou a major Alexsandra Rocha, coordenadora da Patrulha Maria da Penha.

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cezar Rocha, o projeto já está em trâmite final para a sua implementação, os recursos já estão na conta e em breve será executado.

A primeira-dama agradeceu o empenho da equipe em concluir esse projeto. “Mulheres em situação de violência devem ter uma atenção especial. Nossa prioridade é garantir a segurança delas e com certeza esse projeto fará isso”, finalizou.

Participaram da reunião a delegada e coordenadora do programa Acre pela Vida, Márdhia El-Shawwa, e o coronel Ulysses Araújo.