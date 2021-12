Assessoria de Comunicação da PM –

Na tarde deste sábado, 11 de dezembro, uma equipe da Companhia de Policiamento com Cães do Batalhão de Operações Especiais (Bope/Cpcães) apreendeu uma carga de aproximadamente 825 quilos de madeira em “pó de serra”, em meio ao qual foi constatada a presença de cocaína. A ação aconteceu em uma transportadora localizada na via Chico Mendes, área do 2° Distrito de Rio Branco.

A guarnição foi acionada para averiguar a carga deixada para transporte, suspeita de conter ilícitos. Na ocorrência, foram empregadas as cadelas policiais de faro de armas e narcóticos Safira e Alfa. As cadelas farejadoras sinalizaram que o material, embalado em sacos, apresentava narcóticos em sua composição.

Apesar de não ser possível a visualização a “olho nu”, o líquido “narcorteste” foi aplicado em uma amostra do material e demonstrou a presença de cocaína. Com base na identificação do conteúdo por parte das cadelas e do pré-teste realizado, e ainda, conforme orientação do perito que esteve no local, toda a carga foi apreendida e, juntamente com a Nota Fiscal, encaminhada para a delegacia especializada.