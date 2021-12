A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) notificou nesta segunda-feira (13) todos os seus postos em fronteiras, especialmente de aeroportos, para o cumprimento da determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para exigência do comprovante de vacinação para entrada no Brasil.

“A decisão teve efeito imediato, sem prazo de adequação, e, por isso, exige da Agência a realização de avaliações pontuais, especialmente em relação aos passageiros que já estavam em deslocamento ou em trânsito no momento em que a decisão foi emitida”, diz a nota.