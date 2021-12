O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), entregou na manhã desta sexta-feira, 10, ao município de Manoel Urbano, um barco tipo voadeira, com capacidade para seis pessoas e kits pedagógicos para estudantes das escolas indígenas.

O barco, entregue ao núcleo da SEE no município, irá auxiliar nas mais diversas demandas da educação, como o acompanhamento pedagógico, a entrega de material didático, de merenda escolar e mesmo auxiliar as visitas da coordenação às escolas rurais e indígenas.

Já os kits pedagógicos, num total de 40, cada um composto por um caderno, dois lápis, duas borrachas, dois apontadores, uma régua, uma tesoura uma caixa de lápis de cor, uma caixa de lápis pincel e um vidro de cola, serão entregues a 40 alunos da escola indígena Boaçu, do alto rio Purus.

O barco voadeira, por sua vez, atenderá cinco escolas indígenas, além de cinco anexos de escolas da rede municipal, atendendo, no total, em torno de 400 alunos. “O barco irá permitir que a nossa equipe atenda melhor essas escolas”, fez questão de dizer a coordenadora do núcleo, professora Berenice Cristina Barbosa.

“Era um desejo nosso desde quando entramos aqui conseguir um barco para atender melhor a nossa comunidade ribeirinha, tanto as escolas anexas como as escolas indígenas, que não tinham assistência por falta de transporte e eu quero agradecer à secretária e ao governador por ter nos dado condições de ter esse barco”, afirmou.