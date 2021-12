por Lucivania Marques/Câmara de Vereadores de Rio Branco –

Câmara recebe associação de Mulheres do Acre que denuncia tortura de coordenadora do movimento

Integrantes da Associação de Mulheres Negras do Estado do Acre participaram na manhã desta quinta-feira, 9, de uma Audiência na Câmara de Rio Branco (CMRB).

Na Tribuna, as mulheres falaram das agressões que a coordenadora do Núcleo de Mulheres Negras de Senador Guiomard, Mayra Silva Chaves, sofreu no dia 25 de novembro.

Segundo o que foi relatado pela associação, a ativista sofreu um atentado, teve seus cabelos cortados e foi expostas a situação de tortura, além de sofrer injúria racial antes da ação criminosa. A entidade também alega que a polícia está sendo omissa em relação ao crime.

“Estamos aqui para buscar apoio dos vereadores no enfrentamento ao feminicídio. O índice de violência contra as mulheres é muito grande no Acre. Nossa campanha é para fortalecer a causa. Estamos com uma das nossas lideranças sendo ameaçada, foi sequestrada do quintal de sua casa, cortaram seu cabelo e fizeram ela correr sem roupa, dando tiros para cima. Foi um terror! O recado dos criminosos foi dado: saia da cidade. Queremos que a polícia faça alguma coisa, e não faça pouco caso da denúncia”, disse Almerinda Cunha, representante da Associação de Mulheres Negras do Acre.