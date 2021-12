O governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), recebeu nesta semana visita da Comitiva da Secretaria de Infraestrutura do Amazonas para tratar do acesso de Envira/AM a Feijó/AC. O encontro abordou a pavimentação de uma estrada vicinal, a qual reduzirá a distância entre os dois municípios. A estrada fará a ligação terrestre entre os dois estados, pelas duas cidades e terá extensão de 90 quilômetros.

No total, serão 56 quilômetros até a divisa entre os dois estados. No encontro, a comitiva analisou qual a melhor logística para definir o local de encontro das rodovias. Em Feijó, após liberação da licença ambiental, foram realizados serviços de limpeza e reabertura em 13 km de extensão no Ramal Joaquim Sousa, que avançam para garantir a ligação entre as duas cidades.

No intuito de potencializar o desenvolvimento regional, o governador Gladson Cameli determinou que a obra fosse executada com recursos próprios pelo Deracre, em parceria com a prefeitura de Feijó. Apesar das chuvas, o órgão tem trabalhado em ritmo acelerado para que o encontro entre as estradas seja realizado.

“É mais uma determinação do governador Gladson Cameli e hoje nos reunimos com a equipe da Seinfra do Amazonas para debater qual o melhor caminho para realizar o encontro das estradas; A equipe veio conhecer o trabalho do Deracre e projetou uma estrada complementar, bem como definiu o ponto de encontro e realizou levantamento de recursos para execução da obra”, afirma o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Antunes destaca que, com a união dos poderes, essa estrada será uma obra importante para os dois estados. “Nessa região temos muitos produtores que vivem da plantação de milho, criação de bovinos e da psicultura e, com essa obra, essas pessoas terão acesso aos mercados municipais, o que vai gerar mais renda para essas famílias e mais empregos para o Acre”, enfatizou.

As intervenções nas estradas são realizadas pelo Deracre e visam garantir a mobilidade dos acreanos e o deslocamento dos produtores agrícolas para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com as obras em todo o estado.