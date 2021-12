PRF apreende carreta que transportava cocaína em Rio Branco

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre apreendeu uma carreta e deteve seu proprietário pelo transporte de 11,42 kg de cloridrato de cocaína na tarde desta quarta-feira (8), em Rio Branco/AC. A ocorrência se deu em frente à Unidade Operacional (UOp) da PRF em Rio Branco.

Durante abordagens rotineiras da PRF em frente a sua UOp, localizada no km 115 da BR364, na saída da cidade de Rio Branco, policiais deram ordem de parada ao veículo de carga que se dirigia para o estado de Rondônia sem transportar nenhuma carga aparente. Enquanto realizavam os procedimentos de consulta dos documentos e conversavam com o motorista, os policiais perceberam que os percursos feitos no Acre pelo veículo e a carga que ele havia trazido para o estado e o local que ele havia descarregado não faziam sentido, trazendo a suspeita que o motorista podia estar carregando ilícitos dentro da carreta.

Após buscas no interior da cabine, a droga foi localizada em um compartimento oculto na estrutura da mesma. Feito o teste preliminar de constatação (teste de Scott), onde o resultado deu positivo para cocaína, e feita a pesagem, onde deu um total de 11 quilos e 420 gramas, foi dada voz de prisão ao condutor do veículo pelo crime de tráfico de drogas.

A droga, os veículos (cavalo-trator e semirreboque) e o motorista foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes da capital acreana para os procedimentos legais.