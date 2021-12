Do ac24horas –

Temendo a possível chegada da variante ômicron no Acre, o governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou ao ac24horas neste domingo, 5, que bateu o martelo e decidiu não mais realizar as festividades do tradicional réveillon, na Gameleira, em Rio Branco, conforme anunciado anteriormente.

O chefe do executivo explicou que uma das razões que motivou a desistência é os dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), onde aponta um aumento do número de casos da Covid-19.

De acordo com os números, o mês de novembro fechou com 163 casos, uma alta em relação aos últimos três meses. Já o número de mortes, se manteve em baixa, tendo sido registrado no mês passado apenas 3 óbitos.

Porém, Gladson afirmou que a desistência do réveillon nada tem haver com pressão política. “Eu não vou colocar a vida das pessoas em risco, não vou cancelar por pressão. Mas também não quero correr riscos de que depois o pior possa acontecer”, ressaltou.

Questionado se pretende cancelar o carnaval, em fevereiro de 2022, Cameli disse que deverá esperar que o número de casos da doença venha ou não se propagar, contudo, a princípio, não pretende cancelar o evento. “O carnaval eu não vou cancelar não, quem não tomou a vacina é bom tomar”, encerrou.