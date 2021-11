Filiação de Bolsonaro ao PL terá tom religioso no Dia do Evangélico

O PL, partido de Valdemar da Costa Neto, fará nesta terça-feira (30) o evento de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido em Brasília.

A cerimônia está marcada para 10h e, segundo informações do UOL, as celebrações em torno do Dia do Evangélico, comemorado no dia 30 no Distrito Federal, terão destaque na cerimônia.

Os detalhes ainda não foram divulgados, mas de acordo com o portal, grupos de fiéis de igrejas evangélicas do Distrito Federal teriam sido chamados para participar do evento e os contatos teriam sido feitos a partir de pessoas próximas da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Ela é evangélica e está envolvida em iniciativas sociais que têm relações com as igrejas. Além de fiéis, pastores e bispos poderão participar da solenidade de filiação do presidente Jair Bolsonaro.

Após polêmicas, Bolsonaro disse que filiação ao PSL estava quase certa