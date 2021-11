O MDB tem a deputada federal Jéssica Sales (MDB), como candidata ao Senado. O deputado Roberto Duarte (MDB) declarou que a sua candidata a senadora é a Márcia Bittar (sem partido). O deputado Roberto disse por diversas vezes com o secador na mão que, não acreditava que o MDB formaria chapa para a ALEAC e Câmara Federal, e aventou deixar o partido. Não é de desconhecimento no meio político a aliança entre o deputado Roberto Duarte (MDB) e o senador Márcio Bittar (PSL), de que estarão no mesmo palanque em 2022, como aliados. Duarte sempre externou o reconhecimento ao Bittar pelo apoio presente na sua candidatura a prefeito de Rio Branco. Por todo este quadro, a executiva do MDB, não cometeu nenhuma injustiça ao entregar ao parlamentar uma liberação para deixar o partido, que na verdade foi uma espécie de expulsão branca. Na base do, a porta dos fundos é a serventia da casa. O episódio com Duarte, também retrata um outro panorama, o de que o outrora gigante MDB encolheu. Não terá em 2022 o seu mais forte prefeito, Mazinho Serafim (Sena Madureira), que vai para o PSD. Perdeu o senador Márcio Bittar (PSL). O ex-prefeito Espiridião Junior, uma resistência do MDB durante décadas do partido, em Tarauacá, deve ir para o PTB, a convite do aliado Márcio Bittar; a ex-deputada Eliane Sinhasique, também pulou fora. Bittar levará ainda para o seu grupo, o segundo suplente de vereador na capital, o militante político Oséias. O episódio com o deputado Roberto Duarte (MDB) veio apenas aclarar ainda mais os problemas de debanda que sofre o MDB. Nem tudo são flores, no “glorioso” do Dr. Ulysses Guimarães, para a eleição de 2022.

DEU NA UOL

A PESQUISA de ontem do Ipespe, divulgada no UOL, trouxe Lula liderando com 42% e vence qualquer candidato no segundo turno. Já o presidente Bolsonaro, caiu 3 pontos em relação a pesquisa anterior, e emplacou 25% das intenções de votos. E, o Juiz Sérgio Moro, outro que cresceu, apareceu com 11% de preferência, um número expressivo para quem entrou agora no jogo.

PESQUISAS NO FORNO

NO estado, pelo menos quatro pesquisas deverão ser divulgadas até o fim de dezembro, sobre as posições dos candidatos ao Senado e ao Governo. Vão retratar o momento eleitoral, sem influência na campanha de 2022.

NÃO BRIGO COM PESQUISAS

NÃO BRIGO com pesquisas, nem com as que são elaboradas para agradar o patrão. E, ainda as que são feitas de forma isenta, também situo apenas como um registro do momento político. E, nada mais do que isso. A eleição se decide no curso de uma campanha, o resto é perfumaria. Em pesquisa, acredita quem quer. E, ponto!

EXEMPLO MAIS RECENTE

CLARO QUE, cada eleição majoritária é diferente em seus componentes. Mas, apenas para citar que, o que decide uma eleição é o decorrer da campanha, na disputa da PMRB a ex-prefeita Socorro Neri era apontada pelos institutos como eleita, e acabou sendo derrotada.

ANOTE PARA CONFERIR

O SENADOR Márcio Bittar (PSL) vai fazer um estrago na chapa do MDB, pescando candidatos comprometidos com o partido. Política se joga nos bastidores. Anote.

NÃO DECOLOU

VENDO ontem a pesquisa interna de um partido ainda não totalmente tabulada, os números apurados até o momento mostram o prefeito Bocalon em baixa popular. Como não é pesquisa eleitoral; mas de avaliação, é bom ele levar os números a serem divulgados a sério.

CHAMA ATENÇÃO

O QUE CHAMA atenção é que o prefeito Tião Bocalon não está parado. É de boa qualidade o asfaltamento das ruas. Mas não consegue granjear a simpatia popular. O que ele faz a sua comunicação não consegue chegar nos grotões.

GALO DO TERREIRO

O QUE se tem visto é o dirigente regional do PSL, Pedro Valério, jactando-se de que o partido vai apoiar o Bolsonaro no estado. Os futuros dirigentes do União Brasil – fusão do DEM-PSL – têm reiterado que o novo partido não apoiará o Bolsonaro. Pedro Valério, na política, quem canta mais alto é o galo do terreiro. E, neste caso, o galo não é regional, mas nacional.

DOIS NOMES COM POTENCIAL

NA chapa do PSD para deputado estadual, o partido tem dois candidatos do Juruá, com potencial de disputar com chance vagas ALEAC: a vice-prefeita de Mâncio Lima, Ângela Helosman; e, o prefeito de Marechal Taumaturgo, Isaac Piãnko. O PSD tem uma das chapas mais encorpadas e com nomes sem mandato. Pode eleger três deputados.

OLHANDO O JOGO

OS TRÊS nomes mais fortes na briga pelos votos de Brasiléia, Tadeu Hassem, Leila Galvão e Maria Antonia, ainda não definiram por qual partido vão disputar vagas na ALEAC. Com as novas regras eleitorais, há que se pensar duas vezes. Pode-se ter muitos votos e ficar fora.

DISPUTA INTERESSANTE

BRASILÉIA será palco na eleição do próximo ano de uma disputa interessante e feroz pelos votos do seu colégio eleitoral. Leila Galvão, com forte base popular; Tadeu Hassem, apoiado pela irmã e prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem; e Maria Antonia, que já é deputada e tem como coordenador da sua campanha, o mago dos bastidores, o Francisco Dêda. Não apontaria um favorito.

QUE TEM ANDADO, ISSO É VERDADE

NÃO SEI qual será o reflexo na sua campanha para o governo, mas é dos candidatos o que mais tem andado no estado. Isso descarta a hipótese do deputado Jenilson Leite (PSB) voltar atrás na sua candidatura. É bom que continue, tem qualificação, e exerce um bom mandato.

TODA UMA EXPECTATIVA

HÁ uma expectativa se a deputada federal Mara Rocha (de saída do PSDB para o PSL) anunciará no ato da sua filiação ao PL, em abril, a sua candidatura ao governo ou a senadora. E, qual será a aceitação do seu nome a partir da declaração.

JOGO ESTÁ FEITO

PARA O GOVERNO, o jogo está feito: Gladson Cameli (PP), Sérgio Petecão (PSD), Jenilson Leite (PSB); Mara Rocha (pelo PL), David Hall (Cidadania)e Nilson Euclides (PSOL). Pode surgir outro nome, mas nada que mexa com a posição das pedras. Este é um cenário de segundo turno.

LEQUE AMPLO

É bom para o processo eleitoral que vários partidos estejam contratando institutos de pesquisas diversos, para medir a intenção de votos ao governo e Senado, porque amplia o leque de resultados, e se pode tirar uma média.

FINAL DE MANDATO

A POPULARIDADE de um prefeito só pode ser medida no último ano de mandato. Pode aparecer mal no primeiro ano, se recuperar e chegar em alta popular ao final.

ORELHA DE MOLHO

A mídia trouxe esta semana uma decisão judicial de perda de mandato por infidelidade partidária de um deputado federal, que trocou de partido com base apenas numa carta de liberação da direção da sua sigla. É bom quem pretende mudar de partido por aqui, esperar chegar abril.

MAIS DO QUE CERTO

O GOVERNADOR Gladson Cameli está mais do que certo de não consultar, e nem de aceitar pitaco de partido na indicação do vice da sua chapa. A escolha é pessoal.

GAMELAS DIFERENTES

A FARRA de delapidação do erário público, com prisões, e os escândalos que o país assistiu na Lava-Jato, envolveu as lideranças nacionais do PT. Para ser justo, nos governos no estado do PT, não houve a condenação de um governador por corrupção. Não está tudo na mesma gamela. Mas o eleitor não entendeu assim, e varreu o PT do mapa do estado, na eleição de 2018. É a política.

FRASE MARCANTE

“Quando o sábio encontra o tolo, o sábio aprende mais”. Francisco Meireles.