Mesa Brasil em parceria GFN entregam cestas básicas no Acre

Em meio a tantas dificuldades que o Brasil enfrenta, o Sesc vem atuando em todo País de forma responsável, buscando colaborar com a redução dos impactos causados pela pandemia da Covid-19 em diferentes frentes. Uma delas foi o recebimento do recurso financeiro de R$ 50 mil, neste mês de novembro, para aquisição de cestas básicas com o objetivo de mitigar os problemas vivenciados nos últimos dois anos. A ação ocorreu pela parceria entre o Departamento Nacional do Sesc com a Global Foodbanking Network.

Os itens foram adquiridos para a formação de 720 cestas básicas e distribuídos para as famílias carentes através das 23 entidades sociais e mediadoras assistidas pelo Programa Mesa Brasil. Foram alcançadas aproximadamente 2280 pessoas.

O Mesa Brasil, em âmbito nacional, é filiado ao The Global FoodBanking Network desde 2013. Os bancos de alimentos reconhecidos pela organização devem cumprir rígidos padrões de gestão e de transparência em sua atuação. Estas exigências para a certificação visam formar uma rede confiável de parceiros que coletam e distribuem alimentos, uma vez que a GFN trabalha também como um mediadora entre organizações sociais e grandes empresas multinacionais, fornecendo informações para que estes parceiros possam realizar suas doações de maneira segura. Hoje, a GFN tem entre seus aliados multinacionais empresas de atuação global que tem base, principalmente, nos Estados Unidos e na Europa.