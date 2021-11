Em Plácido de Castro, Deracre conclui obras em ponte no Sumaúma

Eudes Góes/Agência de Notícias do Acre

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) concluiu mais uma de suas obras, uma ponte de 23 metros de extensão localizada na estrada AC-475 no Ramal Samaúma Km 25, em Plácido de Castro sentido Acrelândia.

Ponte de 23 metros de extensão construída na estrada AC-475 no Ramal Samaúma Km 25 em Plácido de Castro sentido Acrelândia. Foto: Cedida

“É mais um compromisso do governador Gladson Cameli com os produtores rurais do Ramal dos Samaúma e que necessitam escoar sua produção”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Regional, Tony Roque, a construção da ponte faz parte de um conjunto de obras de infraestrutura que estão sendo construídas pelo governo do Estado do Acre, que tem em vista o apoio ao agronegócio acreano.

“A construção da ponte irá atender aos produtores do Ramal Sumaúma no município de Plácido de Castro. Essa já é a décima ponte que o Deracre recupera”, enfatizou o diretor.

Uma parceria entre o governo do Estado, a prefeitura de Plácido de Castro, com a Câmara de Vereadores e com a comunidade de Produtores Rurais do Ramal Sumaúma, garantiu a disponibilidade das máquinas para execução dos serviços em parceria.