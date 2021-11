O IBGE divulgou, no último dia 11, a Pesquisa de Estoques deste mês de novembro, que mostrou alta de 2,5% no total de capacidade útil disponível para armazenamento no Brasil, no primeiro semestre de 2021, frente ao semestre anterior, chegando a 180,6 milhões de toneladas. No Acre, a capacidade útil total para 2021 é de 20,9 mil toneladas, ou seja, a mesma do ano passado.

Conforme pode ser verificado no gráfico, a capacidade útil total de armazéns e silos no Acre pouco mudou nos últimos sete anos, tendo crescido somente 4% no período (2015/2021). Medindo a capacidade de armazenamento do estado com a produção de grãos, verifica-se que, com a previsão da safra de grãos para 2021, estimada em 134,5 mil toneladas, o estado conta com uma capacidade de armazenar somente 15,5% dessa produção.

O Mato Grosso possui a maior capacidade de armazenagem do país, com 44,4 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul e o Paraná aparecem logo depois, com 34,3 e 32,6 milhões de toneladas de capacidade, respectivamente. Para mais informações, acesse a página do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre no site forumdoacre.org.br/observatorio.